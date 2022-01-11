Российский чемпион ОИ: я не люблю русский футбол. Получают такие деньги — к стенке бы их!

Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью, четырёхкратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы, россиянин Александр Лесун высказался на тему неоправданно высоких, по его мнению, заработков в российском футболе.

«Я не люблю русский футбол, к стенке бы всех за такие деньги, которые они получают! Российская Премьер-Лига для меня – это не игра. Я не понимаю, как парни за такие деньги играют на столь плохом уровне. Мне кажется, в 90-е «Спартак» не имел таких денежных средств, но выигрывал постоянно и был в топе даже в Европе.

Иногда я смотрю одну или две игры в году вроде «Спартак» — ЦСКА или ЦСКА – «Зенит» — какие-то дерби. А в целом для меня это что-то непонятное. Непонятно отношение наших людей к футболистам. Мы не чтим спортивных героев – точнее, чтим раз в четыре года: на Олимпийских играх. А про футболистов мы готовы говорить каждый день, заполнять ими все эфиры. Окей, заполняйте, если бы они были героями. Или не платите им столько тогда. Иначе что-то не складывается», — приводит слова Лесуна «Газета.ру».