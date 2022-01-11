Наставник «Зенита-Казань» Алексей Вербов поделился воспоминаниями о победе в Кубке России

Наставник мужского волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов поделился воспоминаниями о победе в Кубке России перед чествованием команды, которое состоится 12 января в казанском Кремле.

«То, что мы были лучше готовы к турниру, — правда. То, что в любой игре могло сложиться всё иначе, два-три мяча туда-сюда, тоже могло быть. Исход матча мог сложиться по-другому, это тоже правда. Одно тянется за другим. Мы играли хорошо, но в финале допустили 22 ошибки на подаче и всё равно имели серьёзное преимущество, и это правда. Наша тактика — глобальное давление на подаче, отсюда большое количество ошибок. Но и «Динамо» ошибалось на подаче, как и в атаке. Так плохо мы ещё не подавали в этом сезоне, что говорит о нашем большом потенциале.



Я чувствую, что определённые притирания прошли, вопросов, которые были в начале сезона, уже гораздо меньше. Хотя нельзя исключать, что такие вопросы и через пять лет будут. Да, бывает расконцентрация и последующие ошибки — это нормальные волейбольные моменты. Глобально же, думаю, ребята приняли тот путь, который мы выбрали. И очень существенный момент: для меня очень важна атмосфера, сложившаяся в нашей команде, состоящей из одних из лучших в мире игроков. Как, впрочем, и в «Динамо», и в питерском «Зените». То есть в волейбол играют примерно одинаково. Но наша позитивная атмосфера граничила с супернастроем, глаза ребят, выходивших на площадку, — всё это давало мне позитивный настрой как тренеру. Понимал, что команда уже готова. Даже тормозить нужно было, чтоб не перегорели. Это было реально здорово и приятно видеть.

Подбор игроков — это очень важный момент. Характер переделать практически невозможно. Мы должны принимать их такими, какие они есть, но делать выбор в пользу одного или иного спортсмена у тренера есть возможность. Сделать из них команду очень важно. Здесь мы попали в десятку. Нет ни одной ошибки: все 14 игроков плюс тренерский штаб, руководство и администрация — все работают на благо командной атмосферы.

Для меня кубок и момент победы вызвали гораздо меньше эмоций, чем интервью, где ребята говорили, как бегут на тренировки, как кайфуют от каждого дня в команде. Но, конечно, победа — это венец нашей работы за эти месяцы. Дальше всё это останется в прошлом. Есть новые задачи и цели. Эта победа много нам даст в перспективе. Уверенность в своих силах, и я очень надеюсь, что у нас появится так называемый инстинкт убийцы. Все убедились, что система функционирует и работает.

А ещё, конечно, огромная разница в эмоциях от победы. Раньше сколько мы выигрывали трофеев, Алекно говорил, что мы уже сыты победами. Так и было. А сейчас всё заново проходим, новые эмоции и ощущения, как будто всё вновь переживаем, в первый раз. Всё-таки соскучились мы по победам.

Так плохо, как в финале, мы не подавали в сезоне. А подача — это важнейшая составляющая нашей игры и всего волейбола. Мы тут не были безупречны, но имели преимущество. Что нас очень радует. Имеем сумасшедший потенциал, набрали хороший ход. Есть куда расти, порадовались, победили, отметку поставили. Впереди другие цели. Будем на них фокусироваться», — рассказал Вербов в интервью «Татар-информ».