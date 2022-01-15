Нил Робертсон стал первым финалистом снукерного «Мастерса»

Австралиец Нил Робертсон стал первым финалистом турнира по снукеру The Masters, который проходит в Лондоне (Великобритания). В полуфинале он сломил сопротивление валлийца Марка Уильямса, выиграв матч из одиннадцати фреймов со счётом 6:5.

В другом полуфинале сыграют англичане Барри Хокинс и Джадд Трамп. Финальный матч турнира запланирован на 16 января.

The Masters — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру. Начиная с сезона-1974/1975 он включён в список профессиональных соревнований.

В 2021 году победителем турнира стал китаец Янь Бинтао, который в решающем матче победил шотландца Джона Хиггинса. Самым титулованным спортсменом этого турнира является Ронни О'Салливан. На его счету семь побед.