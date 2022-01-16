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Бобслеист Ростислав Гайтюкевич занял третье место в общем зачёте Кубка мира

Бобслеист Ростислав Гайтюкевич занял третье место в общем зачёте Кубка мира
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В швейцарском Санкт-Морице завершился розыгрыш Кубка мира по бобслею и скелетону сезона-2021/2022. Были определены обладатели и призёры общего зачёта соревнований. Россиянин Ростислав Гайтюкевич стал бронзовым призёром в двойках, четвёрках и в комбинированном рейтинге. Лучшим во всех номинациях стал немец Франческо Фридрих.

Бобслей. Кубок мира. Итоговый зачёт

Мужчины. Двойки (после восьми этапов). 1. Франческо Фридрих (Германия) – 1703 очков. 2. Джастин Криппс (Канада) – 1530. 3. Ростислав Гайтюкевич – 1521… 15. Максим Андрианов (оба – Россия) – 704.

Четвёрки (после восьми этапов). 1. Франческо Фридрих (Германия) – 1785. 2. Джастин Криппс (Канада) – 1530. 3. Ростислав Гайтюкевич – 1480… 9. Максим Андрианов (оба – Россия) – 1128.

Комбинированный рейтинг (двойки плюс четвёрки). 1. Франческо Фридрих (Германия) – 3488. 2. Джастин Криппс (Канада) – 3060. 3. Ростислав Гайтюкевич – 3001… 13. Максим Андрианов (оба – Россия) – 1832.

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