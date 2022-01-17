Расписание матчей сборной России на чемпионате Европы по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу завершила подготовку к чемпионату Европы и в понедельник, 17 января, отправилась в Нидерланды. По итогам учебно-тренировочного сбора был определён окончательный состав команды, в который вошло 14 футболистов, сообщает официальный сайт Ассоциации мини-футбола России. Главным тренером российской сборной является Сергей Скорович.



Чемпионат Европы-2022 по мини-футболу пройдёт в Амстердаме и Гронингене с 19 января по 6 февраля. Сборная России на групповом этапе в квартете С сыграет с командами Польши, Хорватии и Словакии.

Расписание игр сборной России:

21 января, Амстердам (арена «Ziggo Dome»)

19:30 (мск) Россия — Словакия.

25 января, Амстердам (арена «Ziggo Dome»)

19:30 (мск) Хорватия — Россия.

29 января, Амстердам (арена «Ziggo Dome»)

16:30 (мск) Россия – Польша.