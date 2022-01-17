Пятеро игроков сборной Германии по гандболу сдали положительный тест на коронавирус утром в понедельник, 17 января.
Речь идет об Андреасе Вольффе, Кае Хефнере, Тимо Кастенинге, Лукасе Мертенсе и Луке Витцке. Эти игроки изолированы в отеле в своих одноместных номерах, сообщает Handballfast.com. Немецкая федерация гандбола в срочном порядке ищет этим игрокам замену. Напомним, они должны отбыть обязательный пятидневный карантин, а затем смогут вернуться в команду после двух отрицательных ПЦР-тестов.
Во вторник, 18 января, сборной Германии предстоит провести заключительный матч предварительного раунда ЧЕ-2022. Подопечные Альфреда Гисласона определят победителя группы D во встрече с командой Польши.
Уже известно, что в основном раунде оба этих коллектива встретятся с командой России. Матчи пройдут 23 и 25 января.
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