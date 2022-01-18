Гуджрати вышел в единоличные лидеры после трёх туров на супертурнире в Вейк-ан-Зее

На супертурнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) завершился третий игровой день.

После трёх туров в единоличные лидеры вышел индийский гроссмейстер Видит Сантош Гуджрати, набравший 2,5 очка. На втором месте расположились сразу пять гроссмейстеров – Ян Кшиштоф Дуда, Магнус Карлсен, Рихард Раппорт, Андрей Есипенко и Йорден ван Форест. На их счету по 2 очка.

В топ-10 входят Сергей Карякин и Даниил Дубов, который набрали по 1,5 очка после трёх игровых дней. На последнем месте находится Нильс Гранделиус, набрав 0,5 очков.

Турнир продолжится 18 января. Начало матчей — в 16:00 мск.

В 2021 году победителем соревнований стал представитель Нидерландов Йорден ван Форест. Российские шахматисты не выигрывали турнир с 2002 года. Тогда победителем стал Евгений Бареев.