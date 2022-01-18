ВАДА представило обновлённый бренд и сайт

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) представило обновлённый бренд посредством запуска нового веб-сайта.



В рамках концепции «Быть заметным» ВАДА стремится «повысить осведомлённость и профилактику, показать положительное влияние спорта без допинга и роль ВАДА».



«Мы рады представить обновлённый бренд ВАДА, который был одобрен исполнительным комитетом ВАДА в ноябре 2021 года, и призывает всех нас воплотить в жизнь наше видение мира, в котором все спортсмены могут участвовать в соревнованиях, свободных от допинга. Мы хотим, чтобы именно так люди воспринимали ВАДА», — приводит слова президента агентства Витольда Банька официальный сайт.

Видео можно посмотреть на официальной странице ВАДА в «Инстаграме».