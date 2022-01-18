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ВАДА представило обновлённый бренд и сайт

ВАДА представило обновлённый бренд и сайт
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) представило обновлённый бренд посредством запуска нового веб-сайта.

В рамках концепции «Быть заметным» ВАДА стремится «повысить осведомлённость и профилактику, показать положительное влияние спорта без допинга и роль ВАДА».

«Мы рады представить обновлённый бренд ВАДА, который был одобрен исполнительным комитетом ВАДА в ноябре 2021 года, и призывает всех нас воплотить в жизнь наше видение мира, в котором все спортсмены могут участвовать в соревнованиях, свободных от допинга. Мы хотим, чтобы именно так люди воспринимали ВАДА», — приводит слова президента агентства Витольда Банька официальный сайт.

Видео можно посмотреть на официальной странице ВАДА в «Инстаграме».

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