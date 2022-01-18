ВАДА представило обновлённый бренд и сайт
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) представило обновлённый бренд посредством запуска нового веб-сайта.
В рамках концепции «Быть заметным» ВАДА стремится «повысить осведомлённость и профилактику, показать положительное влияние спорта без допинга и роль ВАДА».
«Мы рады представить обновлённый бренд ВАДА, который был одобрен исполнительным комитетом ВАДА в ноябре 2021 года, и призывает всех нас воплотить в жизнь наше видение мира, в котором все спортсмены могут участвовать в соревнованиях, свободных от допинга. Мы хотим, чтобы именно так люди воспринимали ВАДА», — приводит слова президента агентства Витольда Банька официальный сайт.
Видео можно посмотреть на официальной странице ВАДА в «Инстаграме».
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