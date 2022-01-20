Уайлд и Логинов вошли в состав сборной России по сноуборду на ОИ-2022

Президиумом Федерации сноуборда России и Олимпийский комитет России утвердили состав национальной команды по сноуборду на Игры-2022 в Пекине. В него вошли 14 спортсменов, сообщает ТАСС.

В состав мужской сборной России вошли двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд, трёхкратный чемпион мира Дмитрий Логинов, Даниил Донских, Игорь Слуев, Андрей Соболев и Владислав Хадарин. В состав женской команды попали Милена Быкова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, София Надыршина, Кристина Пауль, Александра Паршина, Наталья Соболева и Полина Смоленцова.

Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, соревнования по сноуборду — с 5 по 15 февраля. Сборная России будет выступать под флагом Олимпийского комитета страны.