Магнус Карлсен стал единоличным лидером супертурнира в Вейк-ан-Зее

В седьмом туре супертурнира Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее сразу три партии завершились победой одного из шахматистов и ещё в одной участнику было присуждено техническое поражение. Пострадавшим стал россиянин Даниил Дубов, который отказался сыграть с Анишем Гири в маске. Ранее в окружении россиянина был обнаружен человек, заражённый коронавирусом.



В седьмом туре норвежец Магнус Карлсен обыграл индийца Рамешбабу Прагнанандху, голландец Йорден Ван Форест нанёс поражение Сантошу Видиту из Индии, а американец Фабиано Каруана — Яну-Кшиштофу Дуде.



Ещё три партии завершились вничью. Россиянин Андрей Есипенко разошёлся миром с Сэмом Шенклендом, Сергей Карякин – с Нильсом Гранделиусом, а Рихард Раппорт – с Шахрияром Мамедьяровым.



Положение после 7-го тура



1. Магнус Карлсен – 5 очков.

2. Шахрияр Мамедьяров – 4,5.

3-6. Сантош Видит, Андрей Есипенко, Рихард Раппорт, Аниш Гири — по 4 очка.

7-9. Сергей Карякин, Фабиано Каруана, Йорден ван Форест – 3,5.

10-11. Ян-Кшиштоф Дуда, Сэм Шенкленд – 3.

12-13. Даниил Дубов, Рамешбабу Прагнанандха — по 2,5.

14. Нильс Гранделиус — 2.