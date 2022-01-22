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Магнус Карлсен стал единоличным лидером супертурнира в Вейк-ан-Зее

Магнус Карлсен стал единоличным лидером супертурнира в Вейк-ан-Зее
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В седьмом туре супертурнира Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее сразу три партии завершились победой одного из шахматистов и ещё в одной участнику было присуждено техническое поражение. Пострадавшим стал россиянин Даниил Дубов, который отказался сыграть с Анишем Гири в маске. Ранее в окружении россиянина был обнаружен человек, заражённый коронавирусом.

В седьмом туре норвежец Магнус Карлсен обыграл индийца Рамешбабу Прагнанандху, голландец Йорден Ван Форест нанёс поражение Сантошу Видиту из Индии, а американец Фабиано Каруана — Яну-Кшиштофу Дуде.

Ещё три партии завершились вничью. Россиянин Андрей Есипенко разошёлся миром с Сэмом Шенклендом, Сергей Карякин – с Нильсом Гранделиусом, а Рихард Раппорт – с Шахрияром Мамедьяровым.

Положение после 7-го тура

1. Магнус Карлсен – 5 очков.
2. Шахрияр Мамедьяров – 4,5.
3-6. Сантош Видит, Андрей Есипенко, Рихард Раппорт, Аниш Гири — по 4 очка.
7-9. Сергей Карякин, Фабиано Каруана, Йорден ван Форест – 3,5.
10-11. Ян-Кшиштоф Дуда, Сэм Шенкленд – 3.
12-13. Даниил Дубов, Рамешбабу Прагнанандха — по 2,5.
14. Нильс Гранделиус — 2.

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