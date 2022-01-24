Сборная России проиграла команде США в финале этапа женской Мировой серии по регби

Сборная России заняла второе место на этапе женской Мировой серии, прошедшем в испанской Малаге. В финале подопечные Александра Алексеенко уступили американкам — 10:35.

Выход сборной России в финал можно назвать чудом. Вряд ли многие ставили на такой результат перед стартом турнира, ведь команда сражалась в Малаге вдевятером, а значит, была вынуждена играть практически без замен, сообщает rugger.info. И даже таким составом в полуфинале сборная России обыграла фавориток — австралиек, потратив на эту победу массу сил и эмоций.

В первом тайме россиянки не давали соперницам сильно оторваться в счёте. Байзат Хамидова и Снежанна Кулькова занесли по попытке. На перерыв российская команда ушла, уступая 10:14. Тем не менее во втором тайме сборная США «занесла» ещё трижды и добилась уверенной победы.

Регби. Женская Мировая серия.

Испания. Малага. 23 января.

Полуфиналы

США – Франция — 14:10.

Россия – Австралия — 29:26.

Финал

Россия – США – 35:10.