Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене из-за простуды пропустит турнир в Германии

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене не примет участие в соревнованиях в немецком Карлсруэ, которые запланированы на 28 января. Ранее она не стартовала на традиционном московском турнире «Битва полов», прошедшем в минувшие выходные.
«У Маши обыкновенная простуда, не коронавирус. Позавчера у нее немного поднялась температура, сегодня спортсменка чувствует слабость. Мы приняли решение не рисковать здоровьем и отказаться от турнира в Германии. Очень надеемся, что она сможет открыть сезон выступлением на турнире в Удине 2 февраля», — рассказала менеджер спортсменки Ольга Назарова в интервью ТАСС.
Ласицкене также планирует стартовать на турнирах во французском Мондевилле (9 февраля), в словацкой Банске-Бистрице (15 февраля) и Мадриде (2 марта).
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