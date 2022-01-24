Колумбийский велогонщик Эган Берналь столкнулся с автобусом

Колумбийский велогонщик Эган Берналь, победитель «Джиро д'Италия» 2021 года и «Тур де Франс» 2019 года, получил травму в результате столкновения с автобусом во время тренировки в понедельник, 24 января.

Сообщается, что двадцатипятилетний спортсмен столкнулся с припаркованным автобусом в Гачансипе, Кундинамарка (Колумбия). По информации Cyclingnews, Берналь получил перелом ноги.

На одной из фотографий, размещенных в социальных сетях, велогонщик лежит на спине на земле позади автобуса, который находится на полпути в полосе движения. Автобус был изображен с сильно помятым задним бампером.

Менее недели назад на видео, снятом менеджером тренировочной группы велосипедистов, был запечатлен встречный автомобиль, который едва не задел Бернала и его спарринг-партнеров Ричарда Карапаса, Дани Мартинеса и Брэндона Риверу в том же регионе к северу от Боготы.

Берналь должен был начать свой сезон на «Тур де ла Прованс» 10 февраля.