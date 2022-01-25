Сборная России по мини-футболу почти гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата Европы

Сборная России по мини-футболу одержала вторую победу на чемпионате Европы, который проходит в Нидерландах. В матче второго тура в группе С подопечные Сергея Скоровича уверенно обыграли команду Хорватии со счётом 4:0.



Дубль оформил Артём Антошкин, забивший как в первом, так и во втором тайме. По голу забили Паулиньо и Чишкала.

Напомним, что первом туре россияне одержали разгромную победу над командой Словакии со счётом 7:1, а сборная Польши уступила хорватам — 1:3.



Следующий матч на чемпионате Европы сборная России, которая почти гарантировала себе выход в четвертьфинал, проведёт 29 января с командой Польши.



Мини-футбол. Чемпионат Европы

Группа С. Второй тур



Хорватия – Россия – 0:4 (0:3).

Голы: Антошкин, 2, 25, Паулиньо, 11, Чишкала, 19.