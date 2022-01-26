Саночница Татьяна Иванова рассказала о своём восстановлении после травмы

Саночница Татьяна Иванова, вошедшая в олимпийскую команду России, рассказала о своём восстановлении после травмы ноги.

«На встрече (с президентом России В. В. Путиным – Прим. «Чемпионата») была без ортеза, ногу просто замотали тейпом. Но лететь в Пекин решила всё-таки с ортезом. Долгий, тяжёлый перелёт, нужно подстраховаться. По номеру хожу даже без ортеза, потихоньку разрабатываю ногу и учусь ставить её на полную стопу.

Мы с тренерами сделали специальную защиту для ноги. На тренировках я надевала её на обувь, на соревнованиях убирала внутрь — чтобы не портить аэродинамику, у нас счёт идёт на тысячные секунды. Но всё равно было страшно и волнительно оттого, что непонятно, что может произойти. Будет больно или нет, а что будет, если ударю ногу? В принципе, у меня был похожий опыт. В 2012-м я сломала палец, тоже пропустила всего неделю Кубка мира и сразу начала кататься.

Есть дискомфорт на старте, потому что мы выталкиваем себя ногами, а руки и спина подключаются уже потом. У меня в ноге подвижность не совсем восстановилась, поэтому немного неудобно. Но ничего, стартовать можно и ехать, самое главное, тоже», — рассказала Иванова в интервью «СЭ».