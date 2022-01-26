Волейболисты московского «Динамо» одержали четвёртую победу в Лиге чемпионов

Волейболисты московского «Динамо» на своей площадке разгромили бельгийский «Маасейк» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0 (25:16, 25:15, 25:18).

Самым результативным в составе хозяев стал Ярослав Подлесных, принесший команде 13 очков (из них 3 результативных блока и 3 эйса). 11 баллов (3 эйса) записал в свой актив Цветан Соколов, 10 (включая 4 блока и 3 эйса) — Максим Белогорцев.

«Динамо» одержало четвёртую победу подряд и единолично лидирует в группе В.

В следующем матче, 9 февраля, московский клуб на выезде встретится с польской командой «Варшава».

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины

Группа В. 4-й тур

«Динамо» (Москва) – «Маасейк» (Бельгия) – 3:0 (25:16, 25:15, 25:18).