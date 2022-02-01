Губерниев — о полуфинале Россия — Украина на ЧЕ: это прекрасно! Почаще бы таких матчей
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встретятся сборные России и Украины.
«Это прекрасно! Почаще бы таких встреч. Две прекрасные команды сойдутся. Вся истерия, которая поднимется, никакого отношения к спорту не имеет. Пусть победит сильнейший. Здорово, что так случилось. Мы все знаем, какие талантливые футболисты и мини-футболисты на Украине. Мне не хватает матчей между «Спартаком» и киевским «Динамо» в большом футболе. Я вырос на Лобановском, Бышовце, Сабо», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Полуфинал Россия — Украина состоится в пятницу, 4 февраля. Время начала встречи станет известно позднее.
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