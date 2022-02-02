Украинская гимнастка Ризатдинова — об ОИ-2020: Ашрам и россиянок просто посудили честно

Украинская спортсменка Анна Ризатдинова, бронзовый призёр Олимпиады-2016 в художественной гимнастике, высказала своё мнение о скандальной победе израильтянки Линой Ашрам на летней Олимпиаде — 2020 в Токио.
«На мой взгляд, это произошло не потому, что Линой была на 20 голов выше, хотя, как по мне, она действительно была круче россиянок. Это произошло, скорее, потому, что кто-то что-то захотел поменять в той системе наверху. У нас же всё равно есть там своя какая-то система, о которой мы не знаем. Мы можем только догадываться. Мне показалось, что кто-то что-то там захотел поменять — и дали возможность… В принципе, всё было честно. Понятно, Россия кричит, что их засудили — на мой взгляд, их просто посудили честно. Просто как оно есть», — сказала Ризатдинова в эфире YouTube-канала «Остров».
Напомним, Ашрам в борьбе за золото опередила россиянку Дину Аверину в личном многоборье. Российской командой было подано несколько протестов на судейские оценки.
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