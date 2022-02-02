Ризатдинова: если бы на ОИ-2016 допустила ошибку, как Кудрявцева, о медали речи бы не шло

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, комментируя победу израильтянки Линой Ашрам на Олимпиаде-2020, вспомнила Игры-2016, когда она стала третьей, уступив россиянке Яне Кудрявцевой, потерявшей предмет.
«Второе место – Яна Кудрявцева с потерей предмета. Было много разговоров, что у Яны программа сложнее, чем у меня. Но у всех было 10 баллов – изначальная сумма. Только я набирала эти 10 баллов поворотами, а Кудрявцева брала предметом – с мячом она делала невероятные вещи. Её владение мячом — уникально. Я признаю, а не только поливаю грязью. Когда классно, тогда классно. Но она допустила ошибку — тем не менее, она на втором месте. Если бы я допустила ошибку – не дай бог, уронила ленточку, мячик – ни о какой бронзе речи бы не шло, это было бы 6-7-е место в лучшем случае», — сказала Ризатдинова в эфире YouTube-канала «Остров».
- 2 февраля 2022
-
21:35
-
21:24
-
20:00
-
14:51
-
14:38
-
13:49
-
12:50
-
12:41
-
11:47
-
11:34
-
11:19
-
11:12
-
11:02
-
10:23
-
07:37
-
00:53
-
00:31
-
00:29
-
00:16
-
00:01
- 1 февраля 2022
-
23:17
-
22:34
-
21:47
-
21:39
-
21:25
-
21:00
-
20:55
-
20:45
-
20:31
-
20:03
-
19:02
-
12:31
-
11:31
-
10:15
-
10:15