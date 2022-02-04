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Россия — Украина: текстовая онлайн-трансляция полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу

Россия — Украина: текстовая онлайн-трансляция полуфинала чемпионата Европы по футзалу
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Сегодня, 4 февраля, в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме (Нидерланды) сыграют сборные России и Украины. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Россия — Украина в полуфинале чемпионата Европы.

Сборная России в четвертьфинале обыграла команду Грузии со счётом 3:1, а Украина победила Казахстан — 5:3. Россияне на турнире пока не потерпели ни одного поражения.

Во втором полуфинале встретятся сборные Испании и Португалии. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 6 февраля.

На чемпионате Европы 2018 года в Словении победу одержала сборная Португалии, в финальном матче обыгравшая в дополнительное время Испанию — 3:2. Сборная России завоевала бронзу, одолев Казахстан — 1:0.

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