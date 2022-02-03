Михаил Лихачёв о матче Россия — Украина: мы являемся фаворитами полуфинала

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился своими ожиданиями от полуфинального матча между командами России и Украины на чемпионате Европы по мини-футболу.

«Я думаю, что у нас более мастеровитая команда, чем у Украины. Полагаю, что мы являемся фаворитами полуфинала и, конечно, имеем все шансы выйти в финал. В принципе, та игра, что сборная России показывала в группе и в четвертьфинале, позволяет рассчитывать на самый высокий результат на этом турнире, но, конечно, необходимо будет приложить максимум усилий.

Могу сказать, что сборная Украины точно будет играть от обороны. Они практически все матчи проводят в подобном ключе, играя на контратаках. Как взламывать их защиту? Тут важно то, как мы сами станем играть, когда соперник будет владеть мячом. Я думаю, наш тренерский штаб разберёт игру соперника. Выберет те решения, те сочетания игроков, которые позволят добиться результата.

Ещё раз скажу: общий класс игроков сборной России гораздо выше, чем у соперника. Но футбол – дело такое… Здесь правильная командная игра может нивелировать подобное преимущество. Посмотрим, что будет. Наши ребята хорошо готовы физически, и у нас длинная скамейка запасных. Это существенный плюс для такого турнира. Все игроки смогут быть задействованы и получить своё игровое время. В этом плане у нас есть преимущество над сборной Украины», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Соколовым.