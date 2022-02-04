Павел Степанов — о полуфинале Россия — Украина: нужно быстро взломать насыщенную оборону

Серебряный призёр чемпионата Европы по мини-футболу 2005 года Павел Степанов поделился своими мыслями о полуфинальном матче между сборными командами России и Украины на проходящем в Нидерландах европейском первенстве.

«Нельзя сказать, что оппоненты у россиян на этом турнире были исключительно высокого класса, да и нынешний не относится к грандам. Украина, как и Грузия, тяготеет к игре вторым номером. Главное внимание наш соперник уделит обороне собственных ворот с надеждой на какие-то контрвыпады. Собственно говоря, это именно тот метод, который принёс Украине необходимый результат в четвертьфинале с Казахстаном. Главный вопрос состоит в том, несколько быстро удастся вскрыть эту оборону. А уж какова команда наших оппонентов при попытках отыграться, как она «выползает из минуса» — большая загадка. Даже не загадка, но… Не в обиду будет сказано сопернику, большой атакующей мощи у него нет.

С обороной – да, всё вполне на уровне. Вратарь Кирилл Цыпун очень неплох. Но если Россия забьёт один-два гола в первом тайме, то я думаю, что вопрос по большей части будет решён. Главная задача россиян – успешно сыграть против «низкой» и агрессивной обороны. Если удастся взломать этот «автобус», чем раньше наши ребята это сделают, тем проще будет играть потом, так как соперник будет вынужден раскрываться. Чем дольше Украина будет «цепляться» за результат, тем больше шансов на нервозную концовку. Как было с Грузией, например, когда за считанные секунды до конца второго тайма наш соперник едва не сравнял счёт в стопроцентной ситуации.

В нашей сборной хватает индивидуально сильных футболистов, которые могут взломать насыщенную оборону. Есть возможность мощно бить со второй линии… Артём Антошкин, правда, будет пропускать матч из-за перебора жёлтых карточек… Тем не менее, когда плотность игроков в штрафной высокая, а оборона низкая, то именно такие удары выходят на первый план. Опять-таки очень важны «стандарты», они могут стать грозным оружием. И нужно сделать то, что не получилось у Казахстана – взломать оборону. А с Португалией или Испанией уже будет совсем другая игра», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Соколовым.

Полуфинальная встреча чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины начнётся в 19:00 мск в пятницу, 4 февраля.