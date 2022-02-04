Путилов — об отбитом пенальти в полуфинале с Украиной: если честно, сам это «наварил»

Вратарь сборной России по мини-футболу Дмитрий Путилов, отразивший пенальти на последних минутах полуфинального матча Евро с Украиной, высказался о победе своей команды.

«Хочу поздравить наших болельщиков с победой. Спасибо, что они нас поддерживают. Мы чувствовали это.

Я, если честно, сам этот пенальти «наварил», потому что отдал неточный пас, и пошла контратака на наши ворота. Но хорошо, что всё хорошо закончилось. Перед ударом не было каких-то особых мыслей в голове, просто думал, как сыграть. Хорошо, что получилось отбить пенальти», — сказал Путилов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла сборную Украины со счётом 3:2.

В финале сборная России сыграет с победителем пары Испания — Португалия. Эта встреча состоится в воскресенье, 6 февраля. В этот же день состоится и матч за бронзовые медали Евро.