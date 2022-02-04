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Червиченко: не очень приятно смотреть, как сборная России отбивается от пятерых украинцев

Червиченко: не очень приятно смотреть, как сборная России отбивается от пятерых украинцев
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу сборной России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы над Украиной.

«Матч получился ярким и зажигательным. Накал — просто супер! Но не очень приятно смотреть, как твоя команда отбивается от пятерых украинцев две трети матча. Наверное, этого я и ожидал от противостояния России и Украины. Рад, что мы выиграли, потому что теперь приграничные территории не будут сотрясаться от скакания на Майдане.

Оскорбления президента со стороны болельщиков? Это лишь демонстрирует уровень культуры этих людей. На Медведева ведь тоже недавно кричали. Травля российских спортсменов — новый тренд, как санкции», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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