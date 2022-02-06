Трофимов — о выступлении в забеге на 5000 метров: я выдал всё, что мог

Российский конькобежец Сергей Трофимов прокомментировал свой результат в забеге на 5000 метров на Олимпиаде в Пекине. Соревнования продолжаются в настоящее время. У Сергея третий промежуточный результат.
«Хочу сказать: я выдал всё, что мог. Сегодня был мой максимум, и даже получилось чуть-чуть превзойти себя. Результатом сегодня доволен. Увидел после финиша 6,10 и подумал — ни фига себе! Думал, будет 13-14 секунд. Не согласен, что на этом льду обманчивое впечатление скорости. Вчера на тренировке я показывал секунды, которые совпадали с моими ощущениями. Были чувства, как в прошлом году в Херенвене, когда я находился на пике своей формы. Коньки как одно целое с ногами. Сегодня я боролся сам с собой», — передаёт слова Трофимова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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