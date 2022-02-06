Сборная Италии лидирует на олимпийском турнире по кёрлингу в дабл-миксте

Сборная Италии по кёрлингу одержала победы над командами Австралии и Великобритании в матчах четвёртого игрового дня группового этапа олимпийского турнира по кёрлингу в дабл-миксте.
В активе «Скуадра адзурра» шесть побед в шести проведённых матчах турнира. На втором месте находится сборная Швеции (5 — 2), Третье место делят сборные Канады и Великобритании (4 — 2). Следом идут команды Норвегии и США (3 — 3), ещё ниже расположены Китай, Чехия и Швейцария (2 — 4). Сборная Австралии побед пока не добилась (0 — 7).
За медали в дабл-миксте борются 10 сборных. После кругового турнира четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал и матч за третье место состоятся 8 февраля. Сборная России не смогла преодолеть квалификационный раунд и не участвует в турнире.
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