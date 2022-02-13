Российский клуб впервые стал обладателем Кубка европейских чемпионов по индорхоккею

Российский клуб «Динамо» Электросталь впервые в истории страны стал обладателем Кубка европейских чемпионов по индорхоккею. В финальном матче основного дивизиона россияне уверенно обыграли хорватский клуб «Зелина» со счётом 9:5.
В составе «Динамо» отличились Марат Хайруллин (2), Алексей Самылкин (7, 40), Андрей Кураев (10), Никита Дворецкий (12, 23), Сергей Лепёшкин (29) и Михаил Проскуряков (30, 35).
У хорватского клуба мячи забивали Ян-Филипп Рабенте (2) и Себастиан Драгун (9, 13, 32, 36).
Отметим, что за «Зелину» выступают немецкие хоккеисты Ян-Филипп Рабенте и Беньямин Вейс. Они являются олимпийскими чемпионами по хоккею на траве. В хорватской команде есть и российский хоккеист — это экс-игрок сборной России Александр Лыков.
Кубок европейских чемпионов. Финал
«Динамо» Электросталь — «Зелина» — 9:5
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