Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров завершил спортивную карьеру

Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров принял окончательное решение завершить спортивную карьеру. По словам спортсмена, он будет работать в федерации в своём виде спорта.

«Я отдал спорту всё, что мог, у меня есть все титулы, которых я хотел добиться — теперь нужно начинать новую жизнь. Завершаю карьеру со спокойным сердцем. Теперь буду работать в федерации, заниматься развитием нашего вида спорта. Так что из прыжков в воду не ухожу», — приводит слова Захарова «Матч ТВ».

Захаров завоевал золото Олимпийских игр 2012 года в прыжках с трёхметрового трамплина. Также на его счету серебро Игр-2012 в синхронных прыжках с трамплина, завоёванное с Евгением Кузнецовым. Вместе с Кузнецовым они выиграли «синхрон» на трамплине на чемпионате мира в 2017 году.

Илья возобновлял карьеру после дисквалификации, полученной из-за пропущенных тестов. В спорт он вернулся, чтобы попытаться квалифицироваться на Олимпиаду в Токио, но условия отбора не выполнил.