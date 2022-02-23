Непомнящий, Артемьев и Есипенко вышли в плей-офф «Тура чемпионов» по шахматам

Российские шахматисты Ян Непомнящий, Владислав Артемьев и Андрей Есипенко успешно завершили групповой этап серии «Тур чемпионов», проводящийся в онлайн-режиме.

Непомнящий занял первое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Вторым стал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (25 очков), третьим — Артемьев (24), четвертым — Есипенко (24), пятым — канадец Эрик Хансен (23), замкнули восьмерку лучших китаец Дин Лижэнь, вьетнамец Ле Куанг Льем и немец Винсент Каймер (все — по 22). Первые восемь шахматистов по итогам отборочного раунда прошли в четвертьфинал.

В четвертьфинале турнира Непомнящий сыграет с Каймером, Карлсен — с Льемом, Артемьев — с Дин Лижэнем, Есипенко — с Хансеном. Матчи пройдут 23 февраля. В плей-офф гроссмейстеры будут играть по нокаут-системе (матч — четыре партии по правилам рапида, в случае необходимости — две партии в блиц, затем — так называемый «армагеддон»).

Турнир, призовой фонд которого составляет $150 тыс, проводится в онлайн-режиме и завершится 26 февраля.