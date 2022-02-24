Матч чемпионата Европы между Россией и Грузией в Тбилиси отложен
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Rugby Europe (Европейская федерация регби) официально объявила об изменениях в календаре международных матчей до конца февраля 2022 года.
«Учитывая текущую ситуацию, а также заботясь о здоровье и безопасности всех игроков и официальных лиц, Rugby Europe приняла решение отложить игру чемпионата Европы между Россией и Грузией, запланированную на 27 февраля в Тбилиси, и отменить чемпионат Европы по снежному регби, запланированный на 27-28 февраля в Москве.
Игра между женскими сборными Испании и России в рамках чемпионата Европы, запланированная на 26 февраля, состоится. В настоящее время мы не будем давать дальнейших комментариев по этому вопросу», — цитирует заявление Rugby Europe пресс-служба Федерации регби России.
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