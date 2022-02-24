Представительница Болгарии Боряна Калейн признана лучшей гимнасткой Европы в 2021 году

Серебряный призёр чемпионата Европы-2021, болгарская гимнастка Боряна Калейн признана лучшей гимнасткой Европы в 2021 году. Об этом сообщает «Радио Болгария».

Калейн набрала 97 746 голосов и обошла олимпийскую чемпионку Линой Ашрам из Израиля, а также серебряную медалистку Игр в Токио, россиянку Дину Аверину. Также позади Калейн осталась бронзовый призёр Олимпиады-2022 Алина Горносько из Беларуси.

Калейн в 2021 году становилась многократным призёром этапов Гран-при, Кубка мира, а также завоевала серебро чемпионата Европы, который проходил в Варне (Болгария) перед Олимпиадой в июне 2021 года.

В 2021 году Боряна Калейн представляла Болгарию на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) и заняла 5-е место в личном многоборье.