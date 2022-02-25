Федерация гандбола Польши попросила перенести отборочные матчи ЧЕ из России

Федерация гандбола Польши обратилась в Европейскую федерацию гандбола (EHF) и попросила перенести отборочные матчи чемпионата Европы 2022 года с российской командой. Об этом рассказал глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв. При этом он призвал не смешивать политику и спорт.
«Федерация гандбола Польши обратилась в EHF с просьбой перенести оба отборочных матча с российской командой (3 марта в Кошалине, 6 марта в Астрахани) на неопределённый срок в связи с особой ситуацией в России и на Украине.
Сегодня, 25 февраля, это обращение будет рассматриваться на внеочередном заседании исполкома ЕHF. Возможны несколько вариантов решения: перенос матча Россия — Польша из Астрахани в Москву; проведение обоих отборочных матчей между Россией и Польшей на нейтральной территории в Сербии или Словакии; перенос матчей на неопределённый срок. О решении, принятом исполкомом ЕHF, мы оперативно сообщим», — цитирует Шишкарёва пресс-служба ФГР.
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