Федерация гандбола Польши попросила перенести отборочные матчи ЧЕ из России

Федерация гандбола Польши обратилась в Европейскую федерацию гандбола (EHF) и попросила перенести отборочные матчи чемпионата Европы 2022 года с российской командой. Об этом рассказал глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв. При этом он призвал не смешивать политику и спорт.

«Федерация гандбола Польши обратилась в EHF с просьбой перенести оба отборочных матча с российской командой (3 марта в Кошалине, 6 марта в Астрахани) на неопределённый срок в связи с особой ситуацией в России и на Украине.



Сегодня, 25 февраля, это обращение будет рассматриваться на внеочередном заседании исполкома ЕHF. Возможны несколько вариантов решения: перенос матча Россия — Польша из Астрахани в Москву; проведение обоих отборочных матчей между Россией и Польшей на нейтральной территории в Сербии или Словакии; перенос матчей на неопределённый срок. О решении, принятом исполкомом ЕHF, мы оперативно сообщим», — цитирует Шишкарёва пресс-служба ФГР.