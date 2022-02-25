МОК призвал не использовать флаги и гимны России и Беларуси на любых спортивных турнирах
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Международный олимпийский комитет (МОК) призвал не показывать российский или белорусский национальные флаги и не исполнять российский или белорусский гимны на любых международных спортивных мероприятиях, которые ещё не являются частью санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Напомним, ранее МОК призвал все спортивные федерации отменить или перенести с территории России и Беларуси все запланированные соревнования.
В заявлении МОК мотивирует свой призыв нарушением олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси и желанием уделять первостепенное внимание безопасности спортсменов. Сам МОК не планирует проводить никаких соревнований в России или Беларуси.
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