Определились все полуфинальные пары турнира по снукеру European Masters

На престижном турнире по снукеру European определились все полуфинальные пары.
На стадии четвертьфинала Грэм Дотт победил Райан Дэя, Фань Чжэнъи обыграл Дэвида Гилберта, Ронни О’Салливан обыграл Тома Форда, а Лян Веньбо взял верх над Энтони Макгилли.
В полуфинале сыграют:
Грэм Дотт — Фань Чжэнъи
Ронни О’Салливан — Лян Веньбо
Оба полуфинальных матча пройдут 26 февраля.
Ранее с турнира сенсационно вылетел Марк Селби, который является действующим победителем турнира. 38-летний британец, возглавляющий мировой рейтинг, уступил ирландцу Джордану Брауну в матче 1/32 финала. Селби является 4-кратным чемпионом мира (2014, 2016, 2017, 2021), а также 3-кратным чемпионом Masters (2008, 2010, 2013).
На стадии 1/8 финала турнира вылетел ещё один известный снукерист — Нил Робертсон.
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