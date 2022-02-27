Ласицкене — лишь третья на чемпионате России по прыжкам в высоту. Победила Чичерова

Олимпийские чемпионки Анна Чичерова и Мария Ласицкене приняли участие в чемпионате России по лёгкой атлетике в закрытых помещениях, закончившемся в Москве в воскресенье, 27 февраля.

Олимпийская чемпионка Токио-2020, трёхкратная и действующая чемпионка мира Ласицкене смогла показать лишь третий результат в турнире по прыжкам в высоту — 1,91 м. Первенствовала олимпийская чемпионка 2012 года, экс-чемпионка мира Чичерова с результатом 1,94 м. Второе место досталось Кристине Королёвой, преодолевшей планку на высоте 1,91 м.

В беге на 200 м победили Александр Николаев (21,05) и Анастасия Романова (23,50), на 1500 м — Константин Холмогоров (3.44,24) и Дина Александрова (4.11,51), на 5000 м — Алексей Полтанов (13.57,05) и Альбина Гадельшина (16.02,98), в эстафете 4х400 м — мужчины Московской области (3.10,16) и женская команда Москвы (3.34,29), в тройном прыжке — Виталий Павлов (16,43 м) и Дарья Нидбайкина (13,58 м).