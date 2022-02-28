Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Фань Чжэнъи победил Ронни О’Салливана в финале турнира по снукеру European Masters

Фань Чжэнъи победил Ронни О’Салливана в финале турнира по снукеру European Masters
Комментарии

Представитель Китая Фань Чжэнъи стал победителем снукерного турнира European Masters. В финальном матче турнира ему удалось одолеть англичанина Ронни О’Салливана со счётом 10:9.

Напомним, в полуфинале турнира Ронни О’Салливан обыграл Лян Веньбо. Фань Чжэнъи, в свою очередь, одержал победу над Грэмом Доттом.

European Masters — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, проводящийся с 2016 года в Румынии.

Фань Чжэнъи впервые стал победителем этого турнира. Ранее European Masters дважды выигрывал Джадд Трамп и еще одна победа н асчету Джими Робертсона. Отметим, в сезоне 2016/17 Ронни О’Салливан добрался до финала, но там уступил Трампу.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022