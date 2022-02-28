Фань Чжэнъи победил Ронни О’Салливана в финале турнира по снукеру European Masters
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Представитель Китая Фань Чжэнъи стал победителем снукерного турнира European Masters. В финальном матче турнира ему удалось одолеть англичанина Ронни О’Салливана со счётом 10:9.
Напомним, в полуфинале турнира Ронни О’Салливан обыграл Лян Веньбо. Фань Чжэнъи, в свою очередь, одержал победу над Грэмом Доттом.
European Masters — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, проводящийся с 2016 года в Румынии.
Фань Чжэнъи впервые стал победителем этого турнира. Ранее European Masters дважды выигрывал Джадд Трамп и еще одна победа н асчету Джими Робертсона. Отметим, в сезоне 2016/17 Ронни О’Салливан добрался до финала, но там уступил Трампу.
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