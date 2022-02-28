Юрист оценила вероятность исключения спортсменов России из международных соревнований

Юрист Анна Анцелиович рассказала, какие последствия для российских спортсменов принесут ранее опубликованные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которым международные спортивные федерации и организаторы мероприятий не должны приглашать и разрешать участие российских и белорусских спортсменов.

Заявление МОК вызвано военным конфликтом России и Украины. По отношению к Беларуси спортивные санкции применяются, так как Минск предоставил свою территорию для размещения российской военной техники.

«Решение будут принимать федерации. Есть регламентирующие документы, которые подразумевают отзыв членства страны, но для этого нужны основания. Юридически это будет очень сложно провернуть. И большая возможность получить огромное количество исков в CAS от российских спортивных федераций. Вряд ли исключение российских спортсменов можно провернуть», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.