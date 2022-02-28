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Международная федерация тхэквондо отозвала у Владимира Путина почётный чёрный пояс

Международная федерация тхэквондо отозвала у Владимира Путина почётный чёрный пояс
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Международная федерация тхэквондо (World Taekwondo) приняла решение отозвать почётный чёрный пояс 9-го дана, присвоенный президенту России Владимиру Путину в ноябре 2013 года, сообщает пресс-служба организации.

Также отмечается, что в знак согласия с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) на мероприятиях под эгидой федерации тхэквондо не будут использоваться национальные флаги и гимны России и Беларуси, международные соревнования на территории этих стран проводиться не будут.

В заявлении World Taekwondo отмечается, что военный конфликт России и Украины противоречит основному принципу этого вида спорта «Мир дороже победы». По отношению к Беларуси спортивные санкции применяются, так как Минск предоставил свою территорию для размещения российской военной техники.

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