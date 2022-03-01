Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Международная ассоциация регби отстранила сборную России от соревнований

Международная ассоциация регби отстранила сборную России от соревнований
Комментарии

Исполнительный комитет Международной ассоциации регби (World Rugby) отстранил сборную России от соревнований и международной клубной регбийной деятельности до дальнейшего уведомления в связи с событиями на Украине. Аналогичные меры предприняты в отношении сборной Беларуси.

«Исполнительный комитет World Rugby сегодня принял решение предпринять немедленные дополнительные шаги для защиты регбийной семьи и занять решительную позицию против конфликта в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета. Это решение было принято в интересах таких ценностей регби, как солидарность, честность и уважение. World Rugby также продолжает поддерживать контакты с коллегами из Федерации регби Украины и пообещала свою полную поддержку регбийному сообществу страны», – сообщается на сайте федерации.

Кроме того, Федерация регби России отстранена от членства в World Rugby до дальнейшего уведомления.

Поделиться
Теги Другие Регби •••

Заглавное фото: РИА Новости

Источник: World Rugby

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022