Международная ассоциация регби отстранила сборную России от соревнований

Исполнительный комитет Международной ассоциации регби (World Rugby) отстранил сборную России от соревнований и международной клубной регбийной деятельности до дальнейшего уведомления в связи с событиями на Украине. Аналогичные меры предприняты в отношении сборной Беларуси.

«Исполнительный комитет World Rugby сегодня принял решение предпринять немедленные дополнительные шаги для защиты регбийной семьи и занять решительную позицию против конфликта в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета. Это решение было принято в интересах таких ценностей регби, как солидарность, честность и уважение. World Rugby также продолжает поддерживать контакты с коллегами из Федерации регби Украины и пообещала свою полную поддержку регбийному сообществу страны», – сообщается на сайте федерации.

Кроме того, Федерация регби России отстранена от членства в World Rugby до дальнейшего уведомления.