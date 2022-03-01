Российских легкоатлетов отстранили от участия в международных соревнованиях

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных стартах в связи с военной операцией России на Украине, сообщает пресс-служба организации. Решение касается вспомогательного персонала и официальных лиц из России и Беларуси.
Отмечается, что санкции касаются в числе прочих чемпионата мира – 2022 по лёгкой атлетике, который пройдёт в американском штате Орегон с 15 по 24 июля, чемпионата мира – 2022 в помещении, который должен состояться в Белграде (Сербия) с 18 по 20 марта, а также командного чемпионата мира – 2022 по ходьбе, который пройдёт в Маскате (Оман) с 4 по 5 марта.
Совет World Athletics также рассматривает возможность приостановки деятельности Федерации лёгкой атлетики Беларуси. Данный вопрос будет рассмотрен на следующем заседании, 9-10 марта. Деятельность Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) была приостановлена в 2015 году из-за допинг-скандала.
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