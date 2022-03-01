Грищук проиграл Андрейкину в первом туре этапа Гран-при ФИДЕ в Белграде

В Белграде (Сербия) стартовал второй этап серии Гран-при ФИДЕ. 16 участников поделены на четыре группы. В российском дерби Александр Грищук допустил ошибку в цейтноте и белыми фигурами проиграл Дмитрию Андрейкину. Француз Этьен Бакро сыграл вничью с американцем Сэмом Шенклендом.
В группе В россиянин Никита Витюгов всего за 24 хода нанёс поражение индийцу Пентале Харикришне, а в самой продолжительной партии дня иранец Амин Табатабаи уступил Анишу Гири из Нидерландов.
В группе С венгр Рихард Раппорт имел перевес в партии против россиянина Владимира Федосеева, но не суме довести дело до победы, а индиец Видит Сантош обыграл испанца Алексея Широва.
В группе Dобе партии завершились вничью. Так сыграли китаец Юй Янъи и Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Александр Предке.
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