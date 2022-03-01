Российским гимнастам разрешили выступить на этапе КМ в Катаре, несмотря на протест Украины

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG) отклонил протест украинской делегации. Российские гимнасты получили возможность выступить на этапе Кубка мира в Катаре в нейтральном статусе.
«Нас допустили до участия в этапе Кубка мира, несмотря на официальный протест украинской делегации, которая заявила об отказе от выступления на соревнованиях в случае допуска спортсменов России и Беларуси. Этот протест разбирал техком FIG.
Мы будем выступать в нейтральном статусе и без какой-либо российской символики. Психологическое состояние наших спортсменов очень нехорошее. Внешне это, может, и не проявляется, но большое внутреннее напряжение всё равно присутствует», — приводит слова Родионенко ТАСС.
Этап Кубка мира в Дохе пройдёт со 2 по 5 марта. На турнир были заявлены семь российских гимнастов, включая олимпийских чемпионок Викторию Листунову и Владиславу Уразову.
- 1 марта 2022
-
23:03
-
22:40
-
22:13
-
22:06
-
20:55
-
20:35
-
18:25
-
18:25
-
17:39
-
17:30
-
17:01
-
16:39
-
16:25
-
15:16
-
13:59
-
12:36
-
11:58
-
11:34
-
11:10
-
11:06
-
10:30
-
10:18
- 28 февраля 2022
-
23:45
-
22:56
-
22:30
-
22:16
-
22:02
-
20:50
-
20:06
-
19:06
-
18:48
-
18:13
-
18:13
-
17:58
-
17:46