Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на санкции в адрес российских спортсменов

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал введение санкций против российских спортсменов. Многие спортивные федерации запретили россиянам принимать участие в международных соревнованиях.
«Мы были готовы к санкциям, но не ожидали, что под их действие попадут спортсмены, представители сферы культуры, актёры, журналисты», — приводит слова Сергея Лаврова «РИА Новости», ссылаясь на его слова, сказанные в интервью телеканалу Al Jazeera.
Сегодня, 2 марта, Международный союз биатлонистов (IBU) присоединился к организациям, объявившим о санкциях в отношении российских спортсменов. Отныне российским биатлонистам запрещено участвовать в международных соревнованиях, проводимых под эгидой IBU. Ранее о санкциях объявили, в частности, Международная федерация лыжного спорта (FIS), Международный союз конькобежцев (ISU) и др.
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