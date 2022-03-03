Федосеев обыграл Широва на втором этапе Гран-при ФИДЕ в Белграде

В Белграде состоялись партии третьего игрового дня второго этапа серии Гран-при ФИДЕ. 16 участников поделены на четыре группы и играют между собой в два круга. Победитель каждого квартета выйдет в полуфинал.



Сразу в трёх группах – А, В и D — обе партии завершились вничью. Так сыграли и четверо россиян: Дмитрий Андрейкин — с американцем Сэмом Шенклендом, Александр Грищук — с французом Этьеном Бакро, Никита Витюгов – с иранцем Амином Табатабаи, Александр Предке – с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана.

В группе С обе партии оказались результативными. Россиянин Владимир Федосеев обыграл испанца Алексея Широва, а венгр Рихард Раппорт – индийца Видита Сантоша.

Партии четвёртого тура состоятся завтра, 4 марта.