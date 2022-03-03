Федосеев обыграл Широва на втором этапе Гран-при ФИДЕ в Белграде
Поделиться
В Белграде состоялись партии третьего игрового дня второго этапа серии Гран-при ФИДЕ. 16 участников поделены на четыре группы и играют между собой в два круга. Победитель каждого квартета выйдет в полуфинал.
Сразу в трёх группах – А, В и D — обе партии завершились вничью. Так сыграли и четверо россиян: Дмитрий Андрейкин — с американцем Сэмом Шенклендом, Александр Грищук — с французом Этьеном Бакро, Никита Витюгов – с иранцем Амином Табатабаи, Александр Предке – с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана.
В группе С обе партии оказались результативными. Россиянин Владимир Федосеев обыграл испанца Алексея Широва, а венгр Рихард Раппорт – индийца Видита Сантоша.
Партии четвёртого тура состоятся завтра, 4 марта.
Комментарии
- 3 марта 2022
-
22:31
-
19:20
-
19:13
-
16:45
-
15:06
-
14:55
-
02:58
-
00:50
-
00:36
-
00:16
- 2 марта 2022
-
23:39
-
22:47
-
22:33
-
22:23
-
21:43
-
18:51
-
18:01
-
17:38
-
15:45
-
14:36
-
14:23
-
13:42
-
11:31
-
11:00
-
10:16
- 1 марта 2022
-
23:03
-
22:40
-
22:13
-
22:06
-
20:55
-
20:35
-
18:25
-
18:25
-
17:39
-
17:30
Партнерский контент