Павел Рожков: Томас Бах устроил геноцид мирового спорта

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России, руководитель спортивной делегации сборной команды России на XIII Паралимпийских зимних Играх Павел Рожков обратился к участникам торжественной встречи спортсменов с болельщиками.
«От лица всех членов российской делегации хочу поблагодарить вас за внимание и мощную поддержку наших паралимпийцев. В сложившейся ситуации это очень важно и ценно.
Решение Международного паралимпийского комитета абсурдно, абсолютно политизировано, нетолерантно и негуманно по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья. Оно носит дискриминационный характер и лишено спортивного принципа.
Сложившаяся ситуация даёт понять всем и каждому: сильные соперники, какой всегда была и будет российская команда, сегодня не нужны.
Менее двух месяцев назад наши паралимпийцы на чемпионате мира по зимним видам спорта в городе Лиллехаммере завоевали 22 золотые, 23 серебряные и 22 бронзовых медали. Команда ПКР заняла высшую ступень пьедестала в общекомандном медальном зачёте.
В лыжных гонках и биатлоне:
Влад Лекомцев завоевал 7 золотых медалей;
Иван Голубков — 6 золотых медалей;
Вера Хлызова – 3 золотые медали, 2 серебряные и одну бронзовую;
Олег Пономарев – 3 золотые и 1 бронзовую награды.
В горнолыжном спорте:
Варвара Ворончихина завоевала 2 золотые и 4 серебряные медали;
золото — у трёхкратного чемпиона Паралимпийских игр Алексея Бугаева;
команды по хоккею – следж и кёрлингу на колясках — в числе сильнейших в мире;
наши спортсмены – лучшие и самые сильные.
К сожалению, практически все спортивные организации, в том числе и МПК, слепо следуют рекомендациям Томаса Баха, который практически уничтожил мировой спорт.
В то время как российские солдаты и офицеры на территории Украины сражаются за мирную жизнь, всеми силами предотвращают геноцид мирного населения, Томас Бах устроил геноцид мирового спорта.
Основоположник современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен сформулировал концепцию и принципы мирового спорта, которым все следовали многие десятилетия. Томас Бах предал и разрушает их.
Международному паралимпийскому комитету, последовавшему рекомендациям Томаса Баха, отстранение наших спортсменов от участия в зимних Паралимпийских играх мы не простим. ПКР обратится в надлежащие международные и национальные судебные инстанции, чтобы отстоять честь и достоинство российской команды.
Сегодня члены сборной команды России разъедутся по домам, встретятся с близкими и родными, которых очень давно не видели. А через неделю наши спортсмены в Ханты-Мансийске стартуют в зимних Играх паралимпийцев «Мы вместе». Пожелаем им успехов!
Российская паралимпийская семья от всего сердца благодарит всех, кто её поддерживает в это сложное время. Спасибо!» — приводит слова Рожкова пресс-служба Паралимпийского комитета России.
- 6 марта 2022
-
23:25
-
23:06
-
21:44
-
21:43
-
21:23
-
20:51
-
18:29
-
18:16
-
18:13
-
17:46
-
13:46
-
12:10
-
10:58
-
10:29
-
02:45
- 5 марта 2022
-
23:19
-
21:34
-
18:34
-
18:16
-
17:46
-
01:35
- 4 марта 2022
-
23:44
-
22:42
-
21:23
-
21:07
-
20:36
-
19:29
-
17:58
-
15:17
-
14:34
-
14:21
-
13:54
-
13:44
-
13:05
-
12:46