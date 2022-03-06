Павел Рожков: Томас Бах устроил геноцид мирового спорта

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России, руководитель спортивной делегации сборной команды России на XIII Паралимпийских зимних Играх Павел Рожков обратился к участникам торжественной встречи спортсменов с болельщиками.

«От лица всех членов российской делегации хочу поблагодарить вас за внимание и мощную поддержку наших паралимпийцев. В сложившейся ситуации это очень важно и ценно.

Решение Международного паралимпийского комитета абсурдно, абсолютно политизировано, нетолерантно и негуманно по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья. Оно носит дискриминационный характер и лишено спортивного принципа.

Сложившаяся ситуация даёт понять всем и каждому: сильные соперники, какой всегда была и будет российская команда, сегодня не нужны.

Менее двух месяцев назад наши паралимпийцы на чемпионате мира по зимним видам спорта в городе Лиллехаммере завоевали 22 золотые, 23 серебряные и 22 бронзовых медали. Команда ПКР заняла высшую ступень пьедестала в общекомандном медальном зачёте.

В лыжных гонках и биатлоне:

Влад Лекомцев завоевал 7 золотых медалей;

Иван Голубков — 6 золотых медалей;

Вера Хлызова – 3 золотые медали, 2 серебряные и одну бронзовую;

Олег Пономарев – 3 золотые и 1 бронзовую награды.

В горнолыжном спорте:

Варвара Ворончихина завоевала 2 золотые и 4 серебряные медали;

золото — у трёхкратного чемпиона Паралимпийских игр Алексея Бугаева;

команды по хоккею – следж и кёрлингу на колясках — в числе сильнейших в мире;

наши спортсмены – лучшие и самые сильные.

К сожалению, практически все спортивные организации, в том числе и МПК, слепо следуют рекомендациям Томаса Баха, который практически уничтожил мировой спорт.

В то время как российские солдаты и офицеры на территории Украины сражаются за мирную жизнь, всеми силами предотвращают геноцид мирного населения, Томас Бах устроил геноцид мирового спорта.

Основоположник современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен сформулировал концепцию и принципы мирового спорта, которым все следовали многие десятилетия. Томас Бах предал и разрушает их.

Международному паралимпийскому комитету, последовавшему рекомендациям Томаса Баха, отстранение наших спортсменов от участия в зимних Паралимпийских играх мы не простим. ПКР обратится в надлежащие международные и национальные судебные инстанции, чтобы отстоять честь и достоинство российской команды.

Сегодня члены сборной команды России разъедутся по домам, встретятся с близкими и родными, которых очень давно не видели. А через неделю наши спортсмены в Ханты-Мансийске стартуют в зимних Играх паралимпийцев «Мы вместе». Пожелаем им успехов!

Российская паралимпийская семья от всего сердца благодарит всех, кто её поддерживает в это сложное время. Спасибо!» — приводит слова Рожкова пресс-служба Паралимпийского комитета России.