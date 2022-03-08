Велогонщица из Нидерландов получила за победу в разделке игрушки для взрослых

Нидерландская профессиональная шоссейная велогонщица Эллен ван Дейк получила от спонсора за победу на первом этапе многодневки – в гонке с раздельным стартом – необычный приз. В красивой коробке оказались игрушки для взрослых.

«Призы в женском велоспорте улучшаются. Советы по использованию можете оставлять в комментариях», — написала ван Дейк на своей странице в «Твиттере», опубликовав фото приза.

Фото: «Твиттер» Эллен ван Дейк

Фото можно посмотреть на странице Эллен ван Дейк в «Твиттере».

В отличие от Эллен, отнёсшейся к подарку с юмором, пользователи соцсети возмутились «неуважительными» призами. Хотя что ещё мог подарить спонсирующий гонку эротический сайт. Странные призы в женском велоспорте не впервые. Ещё в 2015 году бельгийка Жолиен Д'Хур была награждена пылесосом.