Discovery, владеющая Eurosport, объявила о приостановке вещания в России

Компания Discovery, владеющая, в частности, телеканалом Eurosport, объявила, что приостанавливает вещание в России. Вещание приостановят сегодня, 9 марта.

«Discovery приняла решение приостановить вещание своих каналов и сервисов в России», — приводит слова представителя компании Variety.

Сообщается, что всего будет отключено примерно 15 каналов. Сотрудникам сообщили об этом сегодня, 9 марта.

Eurosport — сеть спортивных телевизионных каналов, принадлежащая и управляемая американской медиакомпанией Discovery, Inc. Eurosport впервые был запущен на европейских спутниках 5 февраля 1989 года как часть каналов British Sky Broadcasting. В 1991 году новым владельцем Eurosport стала французская TF1 Group. 21 декабря 2012 года Discovery приобрела 20 % акций у TF1 Group за € 170 млн ($ 221,6 млн). 21 января 2014 года Discovery увеличил свою долю до 51 % акций, став основным акционером предприятия, а в июле 2015 года выкупил оставшиеся акции за € 491 млн, чтобы стать единственным акционером.