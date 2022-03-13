Определились финалисты снукерного «Мастерса» в Турции

Стали известны финалисты снукерного «Мастерса» в Турции. В решающем матче турнира сыграют представители Англии Мэттью Селт и Джадд Трамп.

Селт в полуфинале оказался сильнее китайца Цзюньхуэй Дина. Трамп переиграл своего соотечественника Шонна Мерфи.

Финальная встреча турецкого «Мастерса» пройдёт сегодня, 13 марта, и стартует в 14:30 по московскому времени.

Отметим, что полуфиналы проводились в формате до 11 фреймов. В финале снукеристы сыграют до 17 фреймов.

«Мастерс» в Турции — профессиональный турнир по снукеру, который проходит с 7 по 13 марта 2022 года в Анталье. Общий призовой фонд турнира составляет € 597 тыс. Победитель турнира получит € 119 тыс. Спортсмен, занявший второе место, получит € 53 тыс.