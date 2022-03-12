Стали известны полуфинальные пары снукерного турнира в Турции

Определились полуфиналисты снукерного турнира в Турции.

В полуфинале турнира сыграют:

Мэттью Селт — Цзюньхуэй Дин

Шонн Мерфи — Джадд Трамп

Полуфинальные матчи турнира пройдут 12 марта. Мэттью Селт и Цзюньхуэй Дин начнут свой матч в 14:30 мск. Игра между Шонном Мерфи и Джаддом Трампом начнётся в 20:00 мск.

Отметим, Трамп является самым высокорейтинговым спортсменом на этом турнире. В мировом рейтинге он занимает третье место.,

Мастерс в Турции — профессиональный турнир по снукеру, который проходит с 7 по 13 марта 2022 года в Анталии. Общий призовой фонд турнира составляет € 597 тыс. Победитель турнира получит € 119 тыс. Спортсмен, занявший второе место, получит € 53 тыс.