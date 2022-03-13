Павел Репилов и София Мазур выиграли чемпионат России по санному спорту среди одиночников

Российские саночники Павел Репилов, представляющий Московскую область, и София Мазур, выступающая за юниорскую сборную команду России и Красноярск, победили в соревнованиях на одноместных санях на чемпионате России по этому виду спорта.
Второй результат у мужчин показал Александр Горбацевич, представляющий Московскую область. Бронзу чемпионата России завоевал Семён Павличенко (Ленинградская область/Московская область).
Вице-чемпионкой России – 2022 у женщин стала Виктория Демченко (Московская область), замкнула тройку лидеров Дарья Олесик (Московская область), также представляющая юниорскую сборную команду России.
Среди двухместных экипажей призовые места распределились следующим образом:
1. Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (Москва).
2. Евгений Евдокимов/Семён Миков (Москва).
3. Станислав Мальцев/Дмитрий Халилов (Пермский край).
Напомним, чемпионат России по санному спорту стартовал на санно-бобслейной трассе в Сочи 13 марта. В итоговом турнире сезона принимают участие более 40 участников из семи регионов страны, сообщает пресс-служба Федерации санного спорта России.
Завтра, 14 марта, программу соревнований чемпионата России – 2022 продолжат спринтерские заезды, а также пройдёт командная эстафета.
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